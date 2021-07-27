سيولة مرورية على الطرق والمحاور السريعة في القليوبية

شهدت الطرق الزراعية والمحاور الرئيسية بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة في الحركة المرورية، وانتظاما في حركة سير السيارات.



من جانبها تابعت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القليوبية حالة الطرق والحركة المرورية عليها،

وأكدت انتظام حركة المرور على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع، والطريق الدائري، بالإضافة إلى انتظام الحركة المرورية أيضا على محور بنها – شبرا الحر فى القليوبية .



وعززت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية من تواجدها على المحاور الرئيسية والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع ولتسهيل وصول المواطنين الى أعمالهم ومصالحهم دون تعطيل.



وكان طريق شبين القناطر في "القليوبية الأحراز"، قد شهد فى وقت سابق مساء أمس، حادث تصادم أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 آخرين؛ جراء اصطدام توك توك بـ تروسيكل بسبب السرعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل على طريق شبين القناطر – الأحراز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع قائد التوك توك ويدعى "ع س"، 52 سنة، وأصيب 3 أشخاص آخرون بينهم قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى.