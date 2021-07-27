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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا مهمة لتحقيق الاستقرار.. اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال.. أولمبياد طوكيو.. ثنائي مصر المختلط في الرماية يودع البطولة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها متابعة لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة
اعتبر رئيس جمهورية العراق برهم صالح، أن ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، مهمة؛ لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.

وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند اليوم.. تفاصيل
قال دين طومسون القائم بأعمال السكرتير المساعد لمكتب شئون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال
اتفقت الكوريتان (الشمالية والجنوبية)، اليوم الثلاثاء، على عودة روابط الاتصال بينهما من جديد، عقب سنوات من النزاع.

عقب شهر من الحادث.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بفلوريدا لـ98 قتيلا
أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا انهيار المبنى السكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، الشهر الماضي، إلى 98 شخصا.

مشادة إلكترونية.. وزير الخارجية الفنزويلي يصف كولومبيا بـ دولة المخدرات
وقعت مشادة إلكترونية، بين وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، والرئيس الكولومبي إيفان دوكي؛ بشأن ضرورة إدراج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".


الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد، أكد، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.

 

تريند في خبر.. صور حفل زفاف حمدي فتحي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. ونجوم الفن والرياضة يهنئون أبطال البرونزية
يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

 

في عيد ميلادها.. كيف كانت أسمهان نقطة تحول في حياة سولاف فواخرجي الفنية
تحتفل اليوم النجمة السورية سولاف فواخرجي بعيد ميلادها ٤٤ ؛ حيث تمكنت من الظهور في مصر وترك بصمه لدي الجمهور المصري .

 

في ذكرى رحيل هياتم.. سر رفضها عروض الزواج من الشباب
يوافق اليوم الثلاثاء، 27 من يوليو، ذكرى رحيل الفنانة هياتم، والتي اشتهرت بأدوارها في الإغراء، ولها العديد من الأعمال التي رسخت في ذهن المشاهدين، ويرصد “صدى البلد” أبرز محطاتها.

 

شريف منير يدعم تونس ويشارك علمها على إنستجرام
نشر الفنان شريف منير صورة جديدة لعلم تونس، تحمل رسالة دعم ومساندة للأحداث التي تشهدها البلد مؤخرا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


"الأولمبية" تكرم هداية ملاك وسيف عيسى بعد ميداليات طوكيو 2020 ومكافآت استثنائية
قامت البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب التايكوندو في مقر إقامة البعثة بالقرية الأولمبية بطوكيو بعد نجاحهما في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

 

أولمبياد طوكيو.. ثنائي مصر المختلط في الرماية يودع منافسات البندقية هواء
ودع ثنائي منتخب مصر للرماية أسامة السعيد والزهراء شعبان منافسات الزوجي المختلط بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أولمبياد طوكيو.. محمد عبد العال يودع منافسات الجودو من دور الـ32
ودع محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

أولمبياد طوكيو.. يوسف طلبة يودع منافسات فردي الرجال للقوس والسهم
ودع يوسف طلبة منافسات القوس والسهم بفردي الرجال من دور الـ32، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

 

 

حدث ليلا الرئيس العراقي اولمبياد طوكيو

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