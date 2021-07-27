باكستان تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا ووفياتها تتخطى 23 ألف حالة

سجلت باكستان 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و11 ألفا و708 أشخاص.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و87 حالة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 928 ألفا و722 حالة، بعدما تماثلت 1123 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 59 ألفا و899 حالة.