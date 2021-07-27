إصابة 7 حالات جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب، منهم حالتان لاثنين من الرياضيين.

ووصل إجمالي الحالات المصابة المتعلقة بالأولمبياد، منذ أول يوليو، إلى 155.

وتقام الألعاب، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، دون جماهير بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.

وتشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.

وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها ستكسر هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.

وتحمل البعثة الحالية إلى طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات، وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها سبع ميداليات ذهبية، وعشر ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ.