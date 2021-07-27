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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدوء نسبي.. شاهد الحالة المرورية بـ القاهرة اليوم الثلاثاء |تفاصيل

الحركة المرورية
الحركة المرورية

كشف محمد صابر، الخبير في الشئون المرورية بمحافظة القاهرة، عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك هدوءا مروريا نسبيا على كل محاور محافظات الوجه البحري والقبلي والطرق المؤدية إليها.

وأضاف محمد صابر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحركة المرورية في الذروة الصباحية تكون لها طابع خاص اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء الجمهورية، كاشفا استمرارية وجود خطة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور، للتحكم في هذا الازدحام المرورى. 

وتابع الخبير في الشئون المرورية داخل محافظة القاهرة أن معدلات السير والحركة المرورية منذ حوالي ساعة وربع على معظم المحاور، تتراوح ما بين 60 إلى 65%، مؤكداً أن قطاعات الطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى لا تزال حتي الآن تعمل بشكل مُرضٍ وطبيعي، عدا مناطق الأعمال وتشمل أعلى منطقة الخصوص المتجه إلى نفق السلام.

وأشار محمد صابر إلى أن الحركة المرورية لأعلى مناطق الدائري بمنطقتي الخصوص والمرج تسهد حالة من الاختناق المروري بسبب العديد من الأعمال والإصلاحات التي توجد على الدائري، مضيفاً أن أعلى مناطق البساتين والكنيسة وأعلى مناطق الوراق المتجه لمحور 26 يوليو تشهد مثل هذا الاختناق المرورى بسبب تلك الإصلاحات.

ونوه الخبير في الشئون المرورية داخل محافظة القاهرة على أن المحاور الداخلية لمحافظة الجيزة لا تزال تعمل بشكل مروري وانسيابي للحركة المرورية، موجهاً نصيحة للأشخاص التي تتجه من أعلى الدائري إلى شارع ثروت، أن تسلك محور أحمد عرابي.

الحالة المرورية الشئون المرورية الحركة المرورية الإدارات العام محافظة القاهرة

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