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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أفريقية النواب: التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار للشعب

النائب رزق جالى
النائب رزق جالى نصر الله

أشاد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد لإنقاذ الشعب التونسي وعودة الأمن والاستقرار لتونس ووقف الاقتتال الداخلي. 

 

وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم إن جماعة الإخوان الإرهابية بتونس كانت تمثل خطراً داعماً على الأمن والسلام الاجتماعى داخل دولة تونس الشقيقة مناشداً الشعب التونسى الشقيق وجميع القوى السياسية الشرعية داخل تونس بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية لتخليص تونس من التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية. 

 

وأكد النائب رزق جالى نصر الله أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وفى مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى جانب عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي مشيراً الى أن هدفها الرئيسى عودة الأمن والاستقرار إلى تونس خاصة بعد ان رأى الرئيس التونسى أن البلاد تشهد حالة من التذمر نتيجة لما فعله حزب النهضة الإخواني، ورئيس مجلس النواب بصفة عامة".


وقال النائب رزق جالى نصر الله إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن جماعة الإخوان هى جماعة إرهابية ولا تعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء وتمزيق الأوطان ولا يمكن التحالف معها أبدا كما أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، لأن تصارعهم على السلطة يكون لمطامع ومصالح تنظيم دولية وليس لمصلحة الوطن مؤكداً أن التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية للدولة التونسية وللشعب التونسى.
 

تونس الإخوان الرئيس التونسي مجلس النواب حركة النهضة

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