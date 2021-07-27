الأهلي السعودي: الاضطرابات السياسية في تونس لن تؤثر على معسكر الفريق

كشف تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، عن أجواء معسكر الأهلي السعودي، في تونس بمدينة طبرقة، استعدادا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الاضطرابات السياسية في تونس لن تؤثر على سير معسكر الفريق، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتشهد تونس أزمة منذ أمس الأول، بعد إصدار الرئيس قيس سعيّد قرارات بينها تجميد البرلمان شهرًا وإقالة الحكومة.

وتابع المصدر: "لأمور طيبة داخل معسكرنا في تونس، وخطتنا التي وضعناها نسير عليها دون أي تغيير أو ربكة في تحضيرات الموسم الذي ينطلق في 11 أغسطس المقبل”.

وأضاف: “لعبنا أمس الأول مواجهتنا التجريبية أمام الصفاقسي التونسي وسط أجواء جميلة، في حضور الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية”.

من جهة أخرى، كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن عددًا من أفراد السفارة السعودية متواجدين مع بعثة الفريق لمتابعة سير المعسكر وتوفير كل ما يحتاج الفريق إليه.

وأضافت المصادر نفسها، أن محامي النادي الأهلي الموجود في تونس أكد للإدارة سير جميع الأمور وفق المُعد له.

وبدأ الأهلي في 11 يوليو الجاري معسكره في تونس الذي ينتهي في 31 من الشهر نفسه، كما أعلن النادي في وقت سابق.