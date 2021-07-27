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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفال جنوني من عمر عصر عقب تأهله لثمن نهائي أولمبياد طوكيو.. صور

صدى البلد

احتفل اللاعب عمر عصر نجم منتخب مصر لتنس الطاولة بتأهله للدور ثمن النهائي في منافسات فردي رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وحرص عمر عصر علي معانقة مدربه عقب المباراة والاحتفال بشكل جنوني بالتأهل.

 

ونجح عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، في الصعود الي ثمن نهائي منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وحقق عمر عصر الفوز علي لاعب منتخب السويد ماتياس فالك في مباراة الدور الثالث بنتيجة ٤-٣ في مباراة استمرا لمدة ساعة واربع دقائق.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11- 5 و 11-6 و 11-8 و 13-11 و11-5 و 11-8 و11-8.

 

وحسم عمر عصر التأهل لهذا الدور على حساب اللاعب الأوكراني ليو كو بنتيجة أربع أشواط مقابل ثلاثة، في المباراة التي استغرقت 52 دقيقة.

 

بينما لم تنجح دينا مشرف، صباح اليوم في الوصول إلي الدور ثمن النهائي، بعدما كانت متقدمة بثلاثة أشواط على لاعبة منتخب هولندا “بيرت إيرلاندا” التي حولت خسارتها إلى فوز بنتيجة 4 أشواط مقابل 3؛ لتودع “مشرف” منافسات الفردي.

 

وكانت يسرا حلمي قد ودعت أيضا ، منافسات تنس الطاولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعبه فرنسيا بنتيجة 4 أشواط دون رد في اليوم الأول من منافسات تنس الطاولة التي أقيمت أمس.

 

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر، ودعا صباح أمس منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

 

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
 

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

 

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

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اولمبياد طوكيو تنس الطاولة منتخب مصر منتخب كرة اليد كوريا الجنوبية عمر عصر

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