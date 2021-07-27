صادر له قرار ترميم.. الجيزة تكشف وضع عقار الوراق المنهار

أكد مصدر مسئول في محافظة الجيزة أن عقار القومية الذي انهار صباح اليوم، صادر له قرار ترميم، ولم يتم تنفيذه حتى اليوم.

وأوضح المصدر أن العقار قديم وتقدم مالكه للحصول على قرار ترميم ولكنه لم ينفذه ما أدى لسقوط العقار.

وكانت قد شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، مكون من 4 أدوار "أرضى و3 أدوار".

وتسبب سقوط العقار في إنهيار جزئى بعقار مجاور، وتم اخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين معاينتها .

من جانبها عملت أجهزة المحافظة على إخلاء عقارين مجاورين لعقار شارع القومية المنهار.

