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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من عمر عصر بعد التأهل لدور الـ 16 بـ أولمبياد طوكيو

صدى البلد

أعرب عمر عصر نجم منتخب تنس الطاولة عن سعادته البالغة عقب التأهل لدور الـ ١٦ بأولمبياد طوكيو.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"الـحـمــد لــلـــه ....دور الـ16 اوليمبياد طوكيو".

وتأهل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة إلى ثمن نهائي منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق عمر عصر الفوز علي لاعب منتخب السويد ماتياس فالك في مباراة الدور الثالث بنتيجة ٤-٣ في مباراة استمرت لمدة ساعة وأربع دقائق.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11- 5 و 11-6 و 11-8 و 13-11 و11-5 و 11-8 و11-8.

وكان عمر عصر حسم التأهل لهذا الدور على حساب اللاعب الأوكراني ليو كو بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة، في المباراة التي استغرقت 52 دقيقة.

وكانت  دينا مشرف فشلت صباح اليوم في الوصول الي الدور ثمن النهائي؛ بعدما كانت متقدمة بثلاثة أشواط على لاعبة منتخب هولندا “بيرت إيرلاندا” التي حولت خسارتها إلى فوز بنتيجة 4 أشواط مقابل 3؛ لتودع “مشرف” منافسات الفردي.

وكانت يسرا حلمي قد ودعت منافسات تنس الطاولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسيا بنتيجة 4 أشواط دون رد في اليوم الأول من منافسات تنس الطاولة التي أقيمت أمس.

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر، ودعا صباح امس منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبو مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربعة أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.


وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

 

تنس الطاولة عمر عصر منتخب كرة اليد وزارة الشباب اولمبياد طوكيو منتخب السويد

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