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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع عملية رفع ركام عقار الوراق المنهار

عقار الوراق المنهار
عقار الوراق المنهار

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل اليوم لتفقد موقع انهيار عقار الوراق، والذي انهار صباح اليوم، يرافقة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمتابعة عملية رفع ركام عقار الوراق المنهار.

وعملت محافظة الجيزة على الدفع بعدد من معدات الحفر لرفع الركام والبحث عن اى ناجين.

وكانت قد شهدت منطقة الوراق بالجيزة صباح اليوم، انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، مكون من 4 ادوار "أرضى و3 أدوار".

وتسبب  سقوط العقار في إنهيار جزئى بعقار مجاور، وتم اخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين معاينتها .

من جانبها عملت أجهزة المحافظة على إخلاء عقارين مجاورين لعقار شارع القومية المنهار.
 

وأكد مصدر مسؤل في محافظة الجيزة أن عقار القومية الذي انهار صباح اليوم، صادر له قرار ترميم، ولم يتم تنفيذه حتى اليوم.

واوضح المصدر أن العقار قديم وتقدم مالكه للحصول على قرار ترميم ولكنه لم ينفذه ما أدى لسقوط العقار.

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