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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نجاح موسم الحج.. إجراءات سعودية عاجلة بشأن العمرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة عودة المعتمرين.

وبحسب صحيفة تواصل السعودية ، فقد استعرض السديس خطط الرئاسة واستعداداتها لخطة استقبال المعتمرين بعد نجاح خطة الرئاسة في استقبال الحجاج وتفويجهم وتطويفهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، حيث تم مناقشة الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة المعتمرين والمصلين، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.


وبين الدكتور السديس أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

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كما أكد على أهمية تطبيق أهداف حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

حضر الاجتماع، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية  بدر آل الشيخ.

المسجد الحرام المسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عودة المعتمرين الإجراءات الاحترازية

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