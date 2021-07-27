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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: نأمل التأمين على مليون عامل غير منتظم بنهاية 2021

صدى البلد

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الشرقية. 

 

وشارك محمد سعفان في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور خالد الدرندلي  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

 

في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة، قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة الذكرى ٦٩ لثورة يوليو المجيدة التي تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر، والتي عملت على إرساء قواعد العدالة والمساواة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر الاستقرار والرخاء، كما قدم التحية إلى وزير القوى لحرصه الدائم على التواجد في المجلس، ونشاطه المستمر في خدمة العمال، كما وجه التحية أيضا لعمداء ووكلاء الكليات والحضور.

 

من جانبه، قدم وزير القوى العاملة التهنئة لأعضاء مجلس إدارة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور شعلان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو المجيدة.

 

واستعرض محمد سعفان ما قامت به وزارة القوى العاملة  بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية لـ العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن “الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ولكن جاء منذ تولي الوزارة، وسعينا لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة”، لافتا إلى مبادرة الرئيس السيسي لصرف منحة  ٥٠٠ جنيه لكل عامل على 3 دفعات  بإجمالي 1500  جنيه.

 

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل.

 

وتحدث محمد سعفان عن منظومة المخلفات التي تؤرق الدولة المصرية، محفزا أعضاء المجلس على الوصول إلى دراسة علمية يمكن من خلالها استغلال تلك المنظومة فى توفير فرص عمل للشباب، موضحا أنه يمكن عمل توعية للشباب بإمكانية الحصول على السيارات التي تنقل المخلفات من بنك ناصر الاجتماعى بالتقسيط، ودراسة التكلفة المتوقعة والرسوم التي يمكن جمعها من أصحاب المنازل، ودراسة عمليات الفرز والتدوير دراسة علمية للوصول لأفضل النتائج.

 

وكرم وزير القوى العاملة والدكتور عثمان شعلان، كلا من الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، أعضاء المجلس لبلوغهم سن المعاش.

 

وناقش رئيس الجامعة الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا ضرورة الاهتمام بصيانة المباني، خاصة ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية وصولهم إلى مقاعدهم وتلبية جميع احتياجاتهم لتلقي العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان الشرقية جامعة الزقازيق العمالة غير المنتظمة

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