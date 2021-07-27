ضبط طالبة بالشرقية تستخدم “قلم بكاميرا ” في نشر أسئلة علم النفس على صفحات الغش

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة ( ك. ع. م) بمحافظة الغربية لقيامها بتصوير ونشر بعض من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع على صفحات الغش أثناء تأدية الامتحان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وحيازتها قلم كاميرا.

كما أوضحت غرفة عمليات التربية والتعليم ، أنه تم ضبط الطالب ( م. ه . س) بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من امتحان علن نفس الثانوية العامة وحيازته جهاز تابلت مهكر.

جاء ذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع"، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

‎كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

‎ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎وحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المرات الثلاث، هي:

‎المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد".

‎المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.