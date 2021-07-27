عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضبط طالبة بالشرقية تستخدم “قلم بكاميرا ” في نشر أسئلة علم النفس على صفحات الغش

قلم بكاميرا
قلم بكاميرا

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة ( ك. ع. م)  بمحافظة الغربية لقيامها بتصوير ونشر بعض من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع على صفحات الغش أثناء تأدية الامتحان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وحيازتها قلم كاميرا.

كما أوضحت غرفة عمليات التربية والتعليم ، أنه تم ضبط الطالب ( م. ه . س) بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من امتحان علن نفس الثانوية العامة وحيازته جهاز تابلت مهكر.

جاء ذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع"، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

‎كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

‎ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎وحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

‎وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

‎وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المرات الثلاث، هي:

‎المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.
‎المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد".
‎المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

قلم كاميرا ضبط التربية والتعليم امتحان علم النفس

ترشيحاتنا

بروتوكول بين الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات قومية

بعد قرار القيم.. النواب يوافق على توجيه اللوم للنائب عبد العليم داوود

لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين.. وزير الزراعة يستقبل نظيره الجنوب سوداني

هل يجوز قطع الصلاة لقتل العقرب؟ علي جمعة يجيب

شريف إكرامي يفتح النار على الساخرين من بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

سيدة ترفض تبرع زوجها لها بكليته لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

انهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فيديو

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ