الحماية المدنية تنتشل جثة رجل من أسفل أنقاض عقار الوراق المنهار

انتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، جثة مالك عقار الوراق المنهار من أسفل الأنقاض.

حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثمان مالك العقار من أسفل الأنقاض بواجهة العقار، وتستمر جهود وحدات الإنقاذ لانتشال جثة زوجته.

وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من طابقين في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة القومية العربية بانهيار عقار بالشارع، وعلى الفور تم اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال وحدات الدفاع المدني لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين ان العقار المنكوب مكون من ٦ طوابق، وأنه سقط في ساعات الصباح الأولى.

وتبين من التحريات أن هناك رجل وسيدة أسفل أنقاض العقار وتحاول وحدات الدفاع المدني استخراجهم وانقاذهم.

فرضت قوات الدفاع المدني كردون أمني بمحيط موقع الانهيار، وتباشر فرق الإنقاذ محاولات البحث عن الشخصين أسفل الأنقاض.