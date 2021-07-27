عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنتشل جثة رجل من أسفل أنقاض عقار الوراق المنهار

صدى البلد

انتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، جثة مالك عقار الوراق المنهار من أسفل الأنقاض.

حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثمان  مالك العقار من أسفل الأنقاض بواجهة العقار، وتستمر جهود وحدات الإنقاذ لانتشال جثة زوجته.

وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من طابقين في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة القومية العربية بانهيار عقار بالشارع، وعلى الفور تم اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة، الذي وجه بسرعة انتقال وحدات الدفاع المدني لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين ان العقار المنكوب مكون من ٦ طوابق، وأنه سقط في ساعات الصباح الأولى.

وتبين من التحريات أن هناك رجل وسيدة أسفل أنقاض العقار وتحاول وحدات الدفاع المدني استخراجهم وانقاذهم.

فرضت قوات الدفاع المدني كردون أمني بمحيط موقع الانهيار، وتباشر فرق الإنقاذ محاولات البحث عن الشخصين أسفل الأنقاض.

الجيزة الوراق عقار الوراق اخبار الحوادث شارع القومية العربية

ترشيحاتنا

بروتوكول بين الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات قومية

بعد قرار القيم.. النواب يوافق على توجيه اللوم للنائب عبد العليم داوود

لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين.. وزير الزراعة يستقبل نظيره الجنوب سوداني

هل يجوز قطع الصلاة لقتل العقرب؟ علي جمعة يجيب

شريف إكرامي يفتح النار على الساخرين من بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

سيدة ترفض تبرع زوجها لها بكليته لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

انهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فيديو

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ