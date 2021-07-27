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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إنضمامها لأسطول قناة السويس .. معلومات عن الكراكة المشير حسين طنطاوي

الكراكة حسين طنطاوي
الكراكة حسين طنطاوي


صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وصلت فجر اليوم الثلاثاء، قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

قناة السويس تعلن إقامة احتفالية مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي


وتعدد الكراكة التي تحمل اسم المشير حسين طنطاوي احدث كراكة ماصة طاردة تنضم الي اسطول الكراكات بهيئة قناة السويس وهي sister  للكراكة التي تحمل اسم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

رئيس هيئة قناة السويس يتابع المراحل النهائية من أعمال مشروع متحف قناة السويس

يبلغ طول الكراكة حسين طنطاوي،  147.4 متر،  وعرضها 23 متر، والغاطس 7.70 متر.


يبلغ قدر الحفار فيها 4.8 ميجا وات، وتشمل علي 3 طلمبات تكريك عملاقة.


ويتوقع فور انتهاء تجارب البحر لها مشاركتها في مشروع الازدواج في القناة  بمسافة 82 كيلو مترًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

وكان الفريق أسامة ربيع أشار إلي أهمية مشروع ازدواج قناة السويس،  إلى توسعة القناة من الكيلو 132 إلى 162 بمسافة 40 مترًا ناحية الشرق وتعميق المنطقة من 66 قدمًا حتى 72 قدمًا.

ويعد المشروع من اكبر مشاريع التكريك بالقناة نظرا لطبيعة الارض الصخرية في أجزاء من تلك المنطقة.
 

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قناة السويس الكراكة حسين طنطاوي تكريك أسامة ربيع هولندا

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قناة السويس تعلن إقامة احتفالية مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي

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