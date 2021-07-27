سيدة ترفض تبرع زوجها لها بكليته لهذا السبب

رفضت زوجة مصابة بمرض نادر في الكلى أن يتبرع لها زوجها بكليته لينقذ حياتها، بعد أن علمت أن ابنتها مصابة بنفس المرض في كليتها و تحتاج للتبرع أكثر منها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 31 عاما، علمت أنها مصابة بمرض نادر في الكلى والحل الوحيد هو تبرع أحدهم لها بكليته لإنقاذ حياتها، و بعد أن قرر زوجها التبرع رفضت وأذهلت الجميع.



صدمت الشابة الثلاثينية الجميع بعد أن رفضت تبرع زوجها لها بكليته، و أكدت أنها علمت أن طفلتها البالغة من العمر عامين تعاني من نفس المرض وهي بحاجة للتبرع أكثر منها.

تراجع الأب في قرار التبرع لزوجته بكليته، بعد إصرار وإلحاح شديد من الزوجة، ودفعته للتبرع بها لابنتهما لتتمكن من أن تعيش حياة بدون مشاكل في مراحل عمرها بالمستقبل كما حدث لوالدتها.

جدير بالذكر أن الأم مثلت الوفاء في قرارها، ولم تسمع لآراء من حولها الذين أقنعوها أنها تعرض حياتها للخطر، ولكنها أصرت أن تعالج بغسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع وكل مرة أكثر من 6 ساعات متواصلة، بدلا من أن تقبل التبرع من زوجها على حساب حياة ابنتها.

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