هيومن رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب خلال العدوان على غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وافاد تقرير صادر عن المنظمة بأن ثلاث غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي في غزة أسفرت عن مقتل 62 مدنيا فلسطينيا ، نفذت دون أهداف عسكرية واضحة في المنطقة.



وقال جاري سيمبسون المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن "القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري مرئي في مكان قريب".

وأضاف أن عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في مزاعم جرائم الحرب ، وكذلك إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على التجمعات السكانية المدنية ، يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر في أفعال الجانبين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".