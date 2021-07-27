كان بيكتب روشتات ويحول المرضي للعمليات.. التحقيق مع الطبيب المزيف بالفيوم

قررت نيابة سنورس بمحافظة الفيوم، التحفظ على شاب انتحل صفة طبيب بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس ، وتم إخطار نقابة الأطباء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، للإفادة عما إذا كان هذا الشخص طبيبا مقيدا بسجلات نقابة الأطباء ومديرية الصحة بالفيوم .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد ألقت القبض على شخص انتحل صفة طبيب، وفتح عيادة بقرية سنهور لعلاج أمراض الباطنة ، بعد أن وردت معلومات للعميد أسامة أبوالليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بقيام شخص شخص عيادة منذ فترة طويلة، يمارس مهنة الطب أخصائي أمراض باطنة ، و يوقع الكشف على المرضى.

وتبين أن المتهم كان يقوم بالكشف الطبى على المرضى من السيدات والرجال والأطفال، وكتابة الروشتات العلاجية للمرضى ، وتحويل بعض من يرغب فى إجراء عمليات جراحية الى المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة .

تم تحرير محضر للمتهم ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .