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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيكتب روشتات ويحول المرضي للعمليات.. التحقيق مع الطبيب المزيف بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة سنورس بمحافظة الفيوم، التحفظ على  شاب انتحل صفة طبيب بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس ، وتم إخطار نقابة الأطباء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، للإفادة عما إذا كان هذا الشخص طبيبا مقيدا بسجلات نقابة الأطباء ومديرية الصحة بالفيوم .                            

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد ألقت القبض على شخص  انتحل صفة طبيب، وفتح عيادة بقرية سنهور لعلاج أمراض الباطنة ، بعد أن وردت معلومات للعميد أسامة أبوالليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بقيام شخص شخص عيادة منذ فترة طويلة، يمارس مهنة الطب أخصائي أمراض باطنة ، و يوقع الكشف على المرضى.

وتبين أن المتهم كان يقوم بالكشف الطبى على المرضى من السيدات والرجال والأطفال، وكتابة الروشتات العلاجية  للمرضى ، وتحويل بعض من يرغب فى إجراء عمليات جراحية الى المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة .

تم تحرير محضر للمتهم ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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نيابة سنورس بمحافظة الفيوم الطبيب المزيف نقابة الأطباء

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