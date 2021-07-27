لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٥٦٨ حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع الإشغالات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع ٣٧١ حالة إشغال مخالفة

في هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة الآتي:-

- ٣٧١ حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

- ٤٧ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة وادي النطرون.

- ١٥٠ حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار بنطاق شوارع (شارع الحدائق، شارع المحكمة، وشارع بورسعيد) كما تم تحرير ٤ محاضر