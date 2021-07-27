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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأكاديمية العربية تحتل المركز 2075 بين 31 ألف جامعة في العالم

الدكتور اسماعيل عبدالغفار،
الدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمی للجامعات وفقا لتقييم "ويبومتركس"، في تقييم  يوليو 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية العربية المركز 2075 من اجمالي اكثر من 31 الف جامعة من مختلف دول العالم ، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي “ويبومتركس” بعد ان كان ترتيبها 2204 في تصنيف يناير 2021 , حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا.

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ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات (ويبومتركس) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد ويبومترکس في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير  والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا ، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث و غيرها .

من جانبه توجه  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، بالشكر إلى اللجنة المعنية بملف الأكاديمية في التصنيف  مؤكدا  أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًّا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

الأكاديمية العربية فيروس كورونا النقل البحري التصنيف الدولي للجامعات ويبومتركس

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