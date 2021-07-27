عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمني إيراني يكشف السبب وراء الإفراج عن معتقلي أحداث خوزستان

مظاهرات سابقة في
مظاهرات سابقة في إيران

كشف مسئول أمني إيراني عن السبب وراء إفراج النظام عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة في محافظة خوزستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

أكد حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان الإيرانية، حميد سيلاوي، الإفراج عن غالبية معتقلي الأحداث الأخيرة في المدينة، مشيرا إلى أنه "سيتم الافراج عن البقية يوم غد الأربعاء"، في تصريح لوكالة "فارس".


قال  حميد سيلاوي، رئيس مجلس توفير الأمن في في مدينة دشت آزادكان، أنه "تم الإفراج عن أكثر من 75% من معتقلي الأحداث الأخيرة في المدينة"، موضحا أنه “في مسار إرساء الاستقرار، ونظرا للأمر الصادر عن رئيس السلطة القضائية والمتابعات الحاصلة عن طريق أعضاء مجلس توفير الأمن في المدينة”.

أضاف "وإزاء ندم بعض الافراد وعدم مشاركة بعضهم في إلحاق الخسائر الناجمة، فقد تم بالتعاون والتنسيق من قبل النيابة في المدينة الافراج عن غالبية الذين اعتقلوا خلال تجمعات الأيام الأخيرة".

وتابع قائلا: "تم الإفراج عن اكثر من 75% من المعتقلين، وسيتم السعي للإفراج عن البقية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري".


وسبق إن صرح وقال مسؤول في منظمة البيئة الإيرانية إن "منطقة الهور العظيم، بمحافظة خوزستان تم تجفيفها بتصريح من مجلس الأمن القومي الإيراني لتسهيل عمليات شركة نفطية صينية".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الشركات اليابانية كانت تستطيع استخراج النفط في هذه المنطقة المجاورة لهور الحويزة، بتقنيات بحرية عالية، دون الحاجة إلى تجفيفها، لكن الشركة الصينية اشترطت تجفيف الهور، والجهات الأمنية وافقت على ذلك".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة مياه وجفاف غير مسبوقة تعاني منها تلك المنطقة، ما أدى الى احتجاجات شعبية واسعة في محافظة خوزستان، وعدد من المحافظات المجاورة لها.

وخرج آلاف المواطنين في خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، وفي وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وآثار جائحة "كوفيد-19".

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات على نقص المياه امتدت من إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، وهو إقليم غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة خلال الليل، حيث قتل شاب وأصيب سبعة، وألقت الشرطة الإيرانية باللوم على "مناهضين للثورة".

مسئول أمني إيراني إفراج المعتقلين محافظة خوزستان حميد سيلاوي دشت آزادكان منظمة البيئة الإيرانية ايران

موضوعات متعلقة

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان

فضل ليلة القدر .. 7 فضائل تميز الليلة المباركة

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2021 .. 83 كلمة رددها النبي

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

سقطة كبير دبلوماسيي ايران تهدد كرسيه.. ظريف يطالب عائلة قاسم سليماني بمسامحته

أمريكا وبريطانيا تنفيان صفقة تبادل السجناء مع إيران

دعاء بعد صلاة العصر للرزق الواسع وقضاء الديون في رمضان.. ردده حتى أذان المغرب

روحاني يعلن اقتراب رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

ترشيحاتنا

فساد وأزمة اقتصادية .. هل يستطيع نجيب ميقاتي حل مأزق لبنان ؟

وزير النقل: مترو أبو قير سينقل 60 ألف راكب يوميًا في الاتجاه الواحد

أدعية للتخلص من المشاكل الزوجية واستقرار الأسرة .. داوموا عليها

سابت اللجنة| الزائدة الدودية تفاجئ طالبة أثناء امتحان علم النفس بالدقهلية

وزير النقل: وصول أول قطار لمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية إلى ميناء الإسكندرية

الصحة: إغلاق 2667 عيادة ومركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا مخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

سهرة حمرا واغتصاب|التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في مقتل مضيفة ملهى ليلي

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

انهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

فيديو

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ