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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية يوجه رسائل للنواب في ختام دور الانعقاد الأول

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

وجه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عددا من الرسائل  خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الأول.


وطلب  أشرف رشاد من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، قراءة الفاتحة على أرواح النواب الذين وافتهم المنية خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، وهو ما وافق عليه رئيس البرلمان .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، وقال  رشاد فى بداية كلمته: "أطلب قراءة الفاتحة على من فقدانهم فى هذه الدورة وعلى رأسهم النائب كمال عامر رحمه الله".

 

وقال النائب أشرف رشاد، إن كلمته تحمل رسائل سريعة، متابعا: "الرسالة الأولى لخالقى حبيبى ومولاى الله عز وجل، ونشكر الله الذى أعاننا، واللهم انصرنا على كل من تربص بمصر سواء فى الداخل أو الخارج، والرسالة الثانية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجدد العهد مع سيادتكم على المحيا وعلى الممات وفى الحرب والسلام، نجدد العهد كجنود فى الميدان، وبما تعلمناه منكم أننا لابد أن نخوض السياسة بشرف فى زمن عز فيه الشرف، والكرامة فى العمل والعزة والاجتهاد، نشكرك عل ما بذلتموه ونعاهدكم على العمل لنهضة مصر ورفعتها".

 

وتابع الشريف: "الرسالة الثالثة، للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والحكومة، نشكركم ونشكر الله، ونؤكد أننا ما قدمنا شىء كان فيه مصلحة المواطن إلا وجدنا تنسيقا وتعاونا من الحكومة أكثر من المتوقع، وتعاون رئيس الوزراء مع قيادات اللجان النوعية فى الكثير من القضايا، وكانت الحكومة تعمل معنا وتتعاون معنا على خط واحد لمصلحة الوطن".

 

وأضاف النائب أشرف رشاد الشريف، أن الرسالة الرابعة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وتابع: "أقول وكان لى الشرف، تعلمت خبرات عديدة فى المجلس السابق، لكن ما تعلمته منكم فى ادور الانعقاد الأول يضاهى وأكثر ما تعلمته فى الخمس سنوات السابقة، تعلمت كيف تكون الإدارة بحزم وفن، وكل الشكر لكم وللمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس".

 

واستطرد: "الرسالة الخامسة لشعب مصر، لقد عاهدناكم ونستمر فى العهد أن نكون عند حسن ظنكم، نعمل لأجلكم، ونحقق المعادلة الصعبة بين مصلحة الوطن والمواطن، وسنظل نقدم ما نستطيع".

 

ووجه  في الرسالة السادسة الشكر لنواب حزب مستقبل وطن، قائلا: "أشكر التزامكم الحزبى والوطنى وكل ما بذلتموه من خدمات للمواطنين ولدوائركم، دمتم السند والعون والإخوة".

 

وتابع: "أتوجه بالتحية والشكر للهيئات البرلمانية، وأنحنى لما قدمتوه من تعاون لأجل الوطن والمواطن، اجتهدنا وعلى الله قصد السبيل".

النواب مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن

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