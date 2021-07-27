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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الفنانين التونسيين تنضم لنجومها في دعم قرارات قيس سعيد.. بيان رسمي

نقابة الفنانين التونسيين
نقابة الفنانين التونسيين

انضمت نقابة الفنانين في تونس رسميا إلى صفوف نجومها في الحرص على الدعم العلني لقرارات الرئيس قيس سعيد السياسية الأخيرة، وذلك في بيان رسمي لها. 

 

بيان نقابة الفنانين في تونس 

وعبرت نقابة الفنانين في تونس، عن مساندتها للمطالب الشعبية في البلاد، معتبرة أن "الإجراءات الاستثنائية" التي أمر بها الرئيس قيس سعيد، جاءت "لترجمتها" بحسب موقع سكاي نيوز.

 

ونشرت نقابة الفنانين في تونس بيانا قالت فيه: "تعبر نقابة الفنانين التونسيين عن مساندتها للتحركات والمطالب الشعبية للتونسيين كافة، والذين نحن جزء منهم".

 

وأضافت النقابة في البيان أنها تساند "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي جاءت "لتترجم هذه المطالب التي طال انتظارها، ولتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية أثرت في حياة المواطن البسيط، وأثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد".

 

وتمنت النقابة أن "تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت، وتعود مؤسسات الدولة إلى سابق عملها، بعد تصحيح مسارها، وحتى تواصل تونس مسيرتها الديمقراطية والتنموية تحقيقا لأهداف الثورة التونسية ونضالات شعبها وشعارها العالمي: خبز . حرية . كرامة وطنية".

 

وأضافت نقابة الفنانين في البيان: "نهيب في شعبنا العزيز أن لا ينساق وراء الفتنة و خطابات التفرقة، نحن شعب واحد نعيش تحت راية واحدة مهما كانت الاختلافات الفكرية، غايتنا الوحيدة هي مستقبل مشرق لبلادنا و أولادنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر".

قيس سعيد نقابة الفنانيين التونسيين نجوم تونس هند صبري درة لطيفة

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