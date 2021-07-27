محافظ الجيزة يتابع حالة الناجية من انهيار عقار بالوراق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدار الساعة الحالة الصحية للسيدة ريهام إدوارد التي تم إنقاذها من تحت إنقاض العقار المنهار صباح اليوم بشارع أبو النصر بحي الوراق اليوم حيث تم نقلها إلى مستشفى الوراق المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمه وللاطمئنان علي حالتها.

حيث كلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابة وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتي تمام شفاءها وخروجها من المستشفى.

مؤكداً على تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشه لهم .