إغلاق وتشميع مطعم سوري شهير بالإسماعيلية بعد تسمم مواطنين

أشرف اللواء مجدي العناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على إجراءات غلق مطعم شهير للمأكولات السورية، بشارع السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية، بعد تسمم عدد من المواطنين، عقب تناول وجبات من المطعم، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر للمصابين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قرارًا بغلق وتشميع المطعم.



وقامت حملة مشتركة أشرف عليها كرم الشحات، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم ثانٍ، ومسؤولي مديرية التموين وقسم الرقابة علي الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية وحي ثان، فحصت المطبخ الخاص بالمطعم.



وقال السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن السبب الرئيسي في تشميع المطعم ومكان التحضير "المطبخ" هو وجود خطر داهم على حياة المواطنين بعد تسمم عدد من المواطنين عقب تناولهم وجبات طعام من المطعم، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي للعلاج، وقاموا بتحرير محاضر في المطعم، وعدم ملائمة المكان للسلامة الطبية.



وتحفظت الحملة على كميات كبيرة من اللحوم لإرسالها إلى المعمل لفحصها وبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



ويعد المطعم أحد أشهر المحال والمطاعم السورية في شارع السكة الحديد وسط مدينة الإسماعيلية التابع لحي ثانٍ الإسماعيلية، والذي تقدم وجبات تيك واي للمواطنين بشكل يومي.



وأكد اللواء مجدي العناني على استمرار الحملات التموينية بالاشتراك مع محافظة الإسماعيلية، على المحال والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات التي تقدم للمواطنين.