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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 4.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

البورصة- أرشيفية
البورصة- أرشيفية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليستقر عند مستوى 697.484 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2331 نقطة.

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة.
 

البورصة المصرية البورصة جماعي للمؤشرات الأسهم القيادية ايجى أكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة

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