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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز جديد.. عمر عصر يصعد لربع نهائى تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو

عمر عصر
عمر عصر

تأهل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة لدور الثمانية لمنافسات فردي الرجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما حقق فوزا مهم على لاعب الصين تايبيه يوان شوانج في دور الـ 16 بنتيجة  4-3 .

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو وهما هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.


وعلي جانب أخر ، قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكلا من هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحا هدايا ملاك وسيف عيسي ، في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

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