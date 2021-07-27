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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر لـ “صدى البلد”:

صرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفى عقار الوراق المنهار

محافظ الجيزة يعاين
محافظ الجيزة يعاين موقع العقار المنهار

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، عن أنه سيتم صرف تعويضات للمتضررين من حادث انهيار عقار الوراق، والذي انهار صباح اليوم.

 

وأوضح المصدر، في تصريح لـ “صدى البلد”، أنه سيتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى صرف مبلغ 100 ألف جنيه للمتوفى، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

 

وكان  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عاين موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق .



وقال المحافظ إن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢١ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك  وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

  

وأوضح أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال  مرفقي الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

  

وأشار إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة، مؤكداً أنه تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط  لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

 

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر ٣٢ سنه  وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها ..  وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.
 

الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة التضامن الاجتماعي الحماية المدنية مديرية التضامن الاجتماعي صرف تعويضات عقار الوراق المنهار عقار الوراق

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صرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفى عقار الوراق المنهار

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