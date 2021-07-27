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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة شلبي تعود للمنافسة وشريهان تتراجع.. تعرف على الأعمال المصرية الأعلى مشاهدة عبر شاهد

شريهان من مسرحية
شريهان من مسرحية كوكو شانيل

كشفت منصة شاهد vip عن الأعمال المصرية الأعلى مشاهدة فى مصر، خلال هذا الاسبوع، حيث شهدت القائمة العديد من التغيرات عن الاسبوع الماضى. 

 

المركز الأول : 
 

جاء فى المركز الأول على منصة شاهد فيلم لص بغداد ، والذى تم طرحه سينمائياً منذ ما يقرب من العام، وهو بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل .


المركز الثانى : 
 

جاء فى المركز الثانى عبر منصة شاهد ،  مسلسل ليه لا ؟ ، والذى  يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

المركز الثالث : 

 

واحتل المركز الثالث فيلم وقفة رجالة، والذي تم طرحه قبل عيد الأضحى بساعات  على منصة شاهد ، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

 


المركز الرابع : 


جاء فى المركز الرابع مسلسل اللعبة ، والذى كان قد تم طرحه منذ فترة طويلة على منصة شاهد، وهو من بطولة هشام ماجد وشيكو وعارفة عبد الرسول ومى كساب ، بالإضافة الى سامى مغاورى وميرنا جميل ومن إخراج معتز التونى .

 

المركز الخامس : 


جاءت مجموعة مسرحيات “ مسرح مصر " ، والذى يقوم ببطولتها الفنان أشرف عبد الباقى وعلى ربيع ومصطفى خاطر وويزو.

 

فى المركز السادس : 

 

جاء المسلسل الهندى العملية سرية ، وهو من بطولة  راهول سودير، فيشال فاشيشتا، هيلي شاه
 

المركز السابع : 

 

جاءت فى المركز السابع  مسرحية “ كوكو شانيل ” ، والذى تم طرحها ليلة وقفة عيد الاضحى المبارك ، حيث تعود من خلالها النجمة شريهان الى الكجال الفنى من جديد ، بعد غياب أستمر لأكثر من 19 عاماً .

 

مسرحية كوكو شانيل  شارك فى بطولتها عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان ، هانى عادل ، سمر يسرى ، إيمن القيسونى ، حنان يوسف ، والكاتب تامر حبيب  ، بالإضافة الى ظهور كل من آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف .

شاهد شاهد VIP منة شلبي شريهان كوكو شانيل

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