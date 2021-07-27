هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم



اعتاد المواطن المصري في كل عصر وأوان بإحداث مايرغبه من تغييرات تليق بمكانته وحضارته وأصالته على كافة المستويات وفي كل المجالات ففي الوقت الذي تحتفل فيه مصر بذكرى ثورة ٢٣ يوليو وسبقها بوقت ليس ببعيد كان الاحتفال بذكرى ٣٠ يونيو _حيث الانتصار لكرامة شعب ومساندة جيش مصر لشعب مصر_ تزامن مع ذلك انطلاقة مبادرة حياة كريمة وكالعادة مبادرة من شباب مصر لأهل مصر يدعمها رئيسها ويساندها شعب مصر بأكمله وكأن لسان حال كل مصري يقول لن أرض عن الحياة الكريمة بديلاً ؛ فمن منّا لايرغب في العيش الكريم وتوفير سبل الحياة الكريمة بكل أشكالها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي .

ومما لا يمكن إنكاره المحاولات المستمرة من القيادة المصرية بتحقيق معنى العدل والمساواة والعيش الكريم لكافة الفئات فذوي الاحتياجات الخاصة يجب مراعاتهم صحيًا ونفسيًا وعلميًا واجتماعيًا ، وأطفال مصر فاقدي الرعاية الأسرية ينبغي حمايتهم وتوجيه اهتمام بالغ بدور الرعاية الاجتماعية ودعم مبدأ الكفالة .

ومن ثم جاءت فكرة مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات لكافة الفئات على أعلى مستوى فالعشوائيات جزء لا يتجزأ من أرض مصر وقرى مصر ليست أقل مكانة وقيمة من مدنها ، إنه مشروع عملاق يدعو للتفاؤل ويحض على المساواة والعدل والتكافل المجتمعي .

واعظات الأزهر يدعمن مبادرة حياة كريمة فهذا ماكنا نرجوه كيف لا ولطالما تمنينا وصول المياه للقرى الفقيرة في أقاصي المحروسة ، وتوفير الخدمات الأساسية في كل ربوع مصر، وكم تمنينا ألا نرى فقيرًا في بلاد المسلمين ، كيف لا وهذه هى الغاية من فرضية الزكاة والترغيب في الصدقات حتى يتحقق التكافل الاجتماعي.

كيف لا وقد أفتى كبار علماء الأزهر بجواز إخراج الزكاة للمشاريع القومية والخدمات العامة وهى المقصودة بقوله تعالى { وَفِي سَبِيلِ الله…}.

فقد خلق الله ابن آدم وكرّمه وسخّر كل مافي الكون لخدمته فهو خليفة الله في أرضه ، صاحب العقل والتكليف ، وهو سبب البناء والتعمير لذا ينبغي أن تتوفر له الحياة الكريمة التي أرادها الله له .

