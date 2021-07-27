23 سنة على غيابك عني .. رانيا فريد شوقي تتذكر والدها بصورة نادرة

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة والدها الـ ٢٣ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة نادرة تجمعهما.

وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة النادرة قائلة " ‬‏٢٣ سنة علي غيابك عني، كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك، مفيش يوم مر عليا وانت مش معايا أو بتكلم عنك ودعائي ليك لا ينقطع ومن نعم ربنا الكبيرة أوي عليا أني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب وحشتني اووووي مفتقده حضنك حصن الأمان و السعادة ليا أنا عايشة بيك يا روح روحي الله يرحمك و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته.





وشاركت رانيا فريد فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق،، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

