بسبب اسم الطفلة.. سيدة تقاطع شقيقتها بعد وفاة ابنتها

فوجئت سيدة بأن شقيقتها أنجبت طفلة وأطلقت عليها الاسم الذي كانت أطلقته على طفلتهاالأولى قبل أن تتوفى، و قررت حينها أن تقطع صلتها بشقيقتها لهذا السبب .

ووفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة لم تتمكن من حبس دموعها عندما سمعت أن شقيقتها أطلقت على نجلتها إسم “دافني” و هو الاسم الذي اختارته لطفلتها الأولى قبل وفاتها .

وقالت السيدة، إنها حزنت للغاية حينما علمت أن شقيقتها سرقت اسم إبنتها عقب وفاتها، و حينما قالت لوالدتها ما حدث، فوجئت أن والدتها لا ترى مشكلة في استخدامها لإسم إبنتها، فقد يكون قصدها تكريما لإسم الطفل بعد وفاتها.

قالت السيدة إن شقيقتها أخبرتها بأنها كانت ترغب في تسمية دافني من قبلها، و لكن بعد أن توفت إبنة شقيقتها قررت أن تطلق اسم دافني، على اول طفلة تنجبها تكريما للطفلة .

جدير بالذكر أن السيدة لم تقتنع بمبرر شقيقتها، و أكدت أنها قاطعت اسرتها لمساندتهم شقيقتها بدون وجه حق من وجهة نظرها.