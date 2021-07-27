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رئيس التحرير
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توك شو

عضو جمعية الحساسية والمناعة: النسيان آلية وقائية للمخ لأداء أفضل للصحة العقلية

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن النسيان ليس وصمة عار كما يعتقد البعض بل هو من الأشياء الهامة جدًا فى الحياة،فهو آلية وقائية للمخ لأداء أفضل للصحة العقلية ليظل يعمل المخ بكفاءة من ناحية الذاكرة والقيام بالأداء العصبي بصورة جيدة واتخاذ القرارات الصحيحة دائمًا.

فوائد النسيان


وأضاف بدران خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج السفيرة عزيزة، اليوم الثلاثاء، على فضائية دى إم سي، أن النسيان آلية تحمي المخ والذاكرة من التلف وتجعلها تعمل بصورة جيدة.


وتابع بدران" من الأفضل لنا جميعًا ان ننسي اللحظات السيئة والتجارب المريرة والأشياء الغير ضرورية فى الحياة".


وأردف”  النسيان لا يؤثر على الذكاء ولا الثقة بالنفس كما يعتقد البعض فالنسيان شىء طبيعي جدًا  الأهم انكم أفضل".

وأكمل " الزهايمر  دائمًا بيأتي للناس اللي مخها كسلان خاصة الاشخاص بعد سن المعاش لذلك بننصحهم بأن يمارسون رياضة المخ وهى القراءة والحفظ وإعطاء المساحة لانفسهم لتعلم شىء جديد".

وتابع: "زيادة الوعي يزيد من القدرة على التذكر واسترجاع المعلومة، والتركيز فى شىء واحد فى وقت العمل سيقلل من عملية النسيان ".

وأكد بدران أن التدخين السلبي من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الذاكرة حيث يؤدي إلى ضعف الذاكرة والأداء العقلي والأداء المعرفي وسيقلل من الدم الموجود فى خلايا الذاكرة بالمخ والأكسجين قليل بالإضافة إلى قلة النوم أيضًا".

النسيان الصحة العقلية توك شو السفيرة عزيزة مجدي بدران

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