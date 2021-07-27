عامر يعلن انتقال عمر عزب للنادي الأهلي مقابل 4 مليون جنيه.. خاص

حصل مسئولو النادي الأهلي على خدمات عمر عزب لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة.

جاء ذلك بعد الاتفاق مع مسئولي نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر ليتم انتقال اللاعب إلي صفوف المارد الأحمر مقابل 4 مليون جنيه .

وأكد المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تم إنتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي عقب الحصول على 4 مليون جنيه نقدية قيمة إنتقال اللاعب .

وتابع فرج عامر :"تم انتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي مقابل 4 مليون جنيه نقداً .

ويتواجد عمر عزب حاليا في صفوف المنتخب الوطني لكرة السلة تحت قيادة أحمد مرعي للمشاركة في بطولة الملك عبد الله الثاني الدولية والمقامة خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 14 لاعبًا وهم "هيثم كمال - علي محمد - مصطفى المكاوي "كيجو" - عبد الرحمن خالد - أحمد أبو العلا "بيبو" - أحمد حاتم - عمرو الجندي - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - عمر عزب - إيهاب أمين - عمر طارق - وليد عبد الجواد - عمر هشام".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة – وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

ويستعد منتخبنا لبطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر ويلعب في مجموعة واحدة مع كل من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.