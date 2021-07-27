عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر يعلن انتقال عمر عزب للنادي الأهلي مقابل 4 مليون جنيه.. خاص

عمر عزب
عمر عزب

حصل مسئولو النادي الأهلي على خدمات عمر عزب لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة.

جاء ذلك بعد الاتفاق مع مسئولي نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر ليتم انتقال اللاعب إلي صفوف المارد الأحمر مقابل 4 مليون جنيه .

وأكد المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تم إنتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي عقب الحصول على 4 مليون جنيه نقدية قيمة إنتقال اللاعب .

وتابع فرج عامر :"تم انتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي مقابل 4 مليون جنيه نقداً .

 

ويتواجد عمر عزب حاليا في صفوف المنتخب الوطني لكرة السلة تحت قيادة أحمد مرعي للمشاركة في بطولة الملك عبد الله الثاني الدولية والمقامة خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل

 

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 14 لاعبًا وهم "هيثم كمال - علي محمد - مصطفى المكاوي "كيجو" - عبد الرحمن خالد - أحمد أبو العلا "بيبو" - أحمد حاتم - عمرو الجندي - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - عمر عزب - إيهاب أمين - عمر طارق - وليد عبد الجواد - عمر هشام".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة – وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

ويستعد منتخبنا لبطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر ويلعب في مجموعة واحدة مع كل من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

 

 

الأهلى نادي سموحة المنتخب الوطني عمر عزب محمد فرج عامر

ترشيحاتنا

بالصور والبيانات.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2021

تعاون بين القوات المسلحة والكنيسة الأرثوذكسية لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة

الصحة السعودية: الجرعتان من لقاحات كورونا فعالة ضد السلالات المتحورة

الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ"صدى البلد": حلمي تحقق بالالتحاق بكلية الهندسة

بسبب اسم الطفلة.. سيدة تقاطع شقيقتها بعد وفاة ابنتها

أول تعليق من وزير الري بعد موافقة "النواب" على قانون الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

إحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

صرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفى عقار الوراق المنهار

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر

سهرة حمرا واغتصاب|التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في مقتل مضيفة ملهى ليلي

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ