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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف رد فعل الجسم بعد أخذ الجرعة الثانية من مزيج لقاح أسترازينيكا وفايزر

كورونا
كورونا

كشفت دراسة كورية جديدة أن التطعيم ضد كورونا بجرعة أولى من لقاح أسترازينيكا ثم أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايزر يعمل على زيادة الأجسام المضادة بمقدار 6 أضعاف ورد فعل أقوى ضد فيروس كورونا.

ووفقاً لما جاء فى موقع "فان بيدج" الإيطالي قام فريق بحثي من كوريا الجنوبية بقياس تركيز الأجسام المضادة المعادلة الموجود في مزيج جرعة من لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا، وأجريت الدراسة على 499 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بتلقي 100 منهم مزيج اللقاح، و200 جرعة من فايزر و199 جرعتين من أسترازينيكا.

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كانت للـ 3 طرق للقاحات استجابة الجسم المضاد في جميع المشاركين في الدراسة، ولكن أظهر برنامج لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر غير المتجانس مستوى من الأجسام المضادة المعادلة مشابهة لتلك التي وجدت في المجموعة التي أخذت جرعتين من لقاح فايزر و أكبر  6 مرات من أخذ جرعتين من لقاح أسترازينيكا.


كما قامت الدراسة بتحليل نشاط التحييد ضد سلالات كورونا الرئيسية المثيرة للقلق، وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA)، أن المجموعات الـ3 لم تظهر أي نشاط تحييد منخفض ضد سلالة ألفا لفيروس كورونا، ولكن في سلالات بيتا وجاما ودلتا من فيروس كورونا، انخفض التحييد من 2.5 إلى 6 مرات.

تؤكد هذه الدراسة النتائج التي تم الحصول عليها من دراسة Com-Cov البريطانية التي نشرها باحثون بجامعة أكسفورد فى الشهر الماضي حيث أوضحت أن الجرعة الثانية من لقاح فايزر بعد لقاح أسترازينيكا أعطت رد فعل أفضل للخلايا التائية واستجابة أعلى للأجسام المضادة التى تحارب كورونا مقارنة بعكس ترتيب الحصول على اللقاحين اللقاحين أخذ جرعة واحدة من لقاح فايزر ثم الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا .

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