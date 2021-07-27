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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة "بوينج" في مطار سيمفيروبول الروسي

صدى البلد

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة ركاب من طراز بوينج، هبطت بسلام في مطار مدينة سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية، بعد أن واجهت مشاكل فنية في أحد المحركات.


وقال المتحدث - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه في الساعة 17.02 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار سيمفيروبول، بسبب مشاكل في المحرك وكانت تقل على متنها 165 راكبًا. 
 

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر في دائرة الطوارئ الروسية، أمس /الإثنين/، أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" قد هبطت بسلام في مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو بعد انطلاق جهاز استشعار الضغط للطائرة.
 

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