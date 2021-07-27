علي هاشم: رنيم الجداوي إضافة قوية لـسيدات سلة الأهلي

أكد علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن رنيم الجداوي المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق، إضافة كبيرة لفريق «سيدات السلة» في الموسم الجديد.
وقال علي هاشم: «رنيم الجداوي لاعبة مميزة، وأحد عناصر المنتخب الوطني، والمفاوضات معها بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل تدعيم صفوف سيدات سلة الأهلي، ولم يستغرق التفاوض معها وقتًا طويلًا».
وأضاف: «الموسم المقبل سيكون صعبًا، خاصة بعدما قامت كل الفرق بتدعيم صفوفها، وضمت محترفات أجنبيات من المستوى المميز، والمنافسة في كل البطولات ستكون قوية بين جميع الأندية».
وواصل: «كل نادٍ له صفقات محددة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة، بخلاف المحترفة الأجنبية، وقمنا بتدعيم صفوف الأهلي بالعدد المسموح به».
واختتم علي هاشم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الأهلي على دعم الفريق، وأكد أن الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بكل البطولات.
وعبرت رنيم الجداوي، المنضمة حديثًا إلى صفوف «سيدات سلة الأهلي»، عن سعادتها وفخرها بالانضمام إلى صفوف الفريق، وأكدت أنها تطمح لحصد كل البطولات لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
وقالت رنيم: «أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، وفخورة بالانضمام إلى النادي الأهلي، وأتمنى حصد كل الألقاب مع سيدات سلة الأهلي في الموسم الجديد».
وأضافت: «المفاوضات مع الأهلي بدأت من نهاية الموسم الماضي، وطموحاتي كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، وأتمنى أن أساعد زميلاتي في تحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد».
واختتمت رنيم تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي أكدت فيها أنها ستقاتل مع « سيدات سلة الأهلي»، ولن تدخر جهدًا في سبيل حصد كافة الألقاب والبطولات وإسعاد الجمهور الذي لا يتوقف عن دعم ومساندة الفريق.
وكان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم «سيدات سلة الأهلي» لمدة ٤ مواسم مقبلة.
وأضاف مدير النشاط الرياضي أن علي هاشم، المدير الفني لـ« سيدات سلة الأهلي»، وقع اختياره على رنيم الجداوي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأكد رؤوف عبد القادر أن رنيم تمثل إضافة لـ« سيدات سلة الأهلي»، خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.