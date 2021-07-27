علي هاشم: رنيم الجداوي إضافة قوية لـسيدات سلة الأهلي

أكد علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن رنيم الجداوي المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق، إضافة كبيرة لفريق «سيدات السلة» في الموسم الجديد.

وقال علي هاشم: «رنيم الجداوي لاعبة مميزة، وأحد عناصر المنتخب الوطني، والمفاوضات معها بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل تدعيم صفوف سيدات سلة الأهلي، ولم يستغرق التفاوض معها وقتًا طويلًا».

وأضاف: «الموسم المقبل سيكون صعبًا، خاصة بعدما قامت كل الفرق بتدعيم صفوفها، وضمت محترفات أجنبيات من المستوى المميز، والمنافسة في كل البطولات ستكون قوية بين جميع الأندية».

وواصل: «كل نادٍ له صفقات محددة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة، بخلاف المحترفة الأجنبية، وقمنا بتدعيم صفوف الأهلي بالعدد المسموح به».

واختتم علي هاشم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الأهلي على دعم الفريق، وأكد أن الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بكل البطولات.



وعبرت رنيم الجداوي، المنضمة حديثًا إلى صفوف «سيدات سلة الأهلي»، عن سعادتها وفخرها بالانضمام إلى صفوف الفريق، وأكدت أنها تطمح لحصد كل البطولات لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.

وقالت رنيم: «أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، وفخورة بالانضمام إلى النادي الأهلي، وأتمنى حصد كل الألقاب مع سيدات سلة الأهلي في الموسم الجديد».

وأضافت: «المفاوضات مع الأهلي بدأت من نهاية الموسم الماضي، وطموحاتي كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، وأتمنى أن أساعد زميلاتي في تحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد».

واختتمت رنيم تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي أكدت فيها أنها ستقاتل مع « سيدات سلة الأهلي»، ولن تدخر جهدًا في سبيل حصد كافة الألقاب والبطولات وإسعاد الجمهور الذي لا يتوقف عن دعم ومساندة الفريق.

وكان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم «سيدات سلة الأهلي» لمدة ٤ مواسم مقبلة.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن علي هاشم، المدير الفني لـ« سيدات سلة الأهلي»، وقع اختياره على رنيم الجداوي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد رؤوف عبد القادر أن رنيم تمثل إضافة لـ« سيدات سلة الأهلي»، خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.