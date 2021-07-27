بعبارات مسيئة لم يلاحظها الحكم..الملاكم المغربي يونس باعلا يعض منافسه في منافسات طوكيو والخصم يرد

مواجهتهما ضمن منافسات الوزن الثقيل بأولمبياد طوكيو 2020.

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا "عض" منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، خلال مواجهتهما ضمن منافسات الوزن الثقيل بأولمبياد طوكيو 2020.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

لم يواجه الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا أزمة في فوزه 5-صفر على يونس باعلا في منافسات الوزن الثقيل الأولمبية اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 باستثناء استكمال النزال بعد محاولة عض من الملاكم المغربي.



وفاز نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.



واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك"، قبل أن يضيف الملاكم النيوزيلندي أنه يعتقد أن منافسه المغربي تذوق الكثير من العرق. وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة". وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد"

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واكتفى الحكم السيرلانكي، ثامبو نيلكا شيرومالا، الذي أدار النزال، بتحذير الملاكم المغربي، الذي خسر المواجهة (0-5)، وودع منافسات الملاكمة مبكرا.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.

ونشرت صفحات القنوات الناقلة للبطولة فيديو يوضح لحظة عض المغربي لمنافسه كتعبير منه عن غضبه بسبب الضربات المتتالية التي لحقت به منذ بداية النزال وبشكل مباشر دون تمكنه من الرد على سرعته.