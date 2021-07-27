عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبناء شقيقة رئيس طاجيكستان يضربون ويسحلون وزير الصحة بعد وفاة أمهم بكورونا

وزير صحة طاجيكستان
وزير صحة طاجيكستان

أقدم ثلاثة من ابناء شقيقة  رئيس دولة طاجيكستان على ضرب وسحل وزير الصحة، بعد وفاة والدتهم اثر اصابتها بفيروس كورونا.

 

وتعرض جموليد الدين عبد الله وزير صحة طاجيكستان، للضرب من ابناؤ شقيقة  رئيس طاجيكستان في 20 يوليو الماضي،  وفقاً لما ذكرته مصادر مقربة من الحكومة  في تقرير إذاعه راديو أوروبا الحرة .

 

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لراديو أوروبا الحرة، أن ابناء شقيقة  رئيس طاجيكستان   اعتدوا على خالد محمد رحيمزودة رئيس المركز الطبي الرئاسي وعدد من مسؤولي الصحة والأطباء بعد وفاة والدتهم بفيروس كورونا.

 

وأوضح المصدر أن وزير صحة طاجيكستان ومسؤولين أخرين أصيبوا بجروح متعددة خلال الاعتداء عليهم من قبل ابناء شقيقة الرئيس .

 

وكانت قربنبي رحمونوفا شقيقة الرئيس الطاجيكي،  ، 64 عامًا ، توفيت الثلاثاء الماضي ، بعد 10 أيام من دخولها مستشفى النخبة.


ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة شقيقة رئيس طاجيكستان  ، لكن الأطباء في مستشفى في عاصمة البلاد ، دوشانبي ، قالوا أنها توفيت بسبب فيروس كورونا.
 

دولة طاجيكستان وزير صحة طاجيكستان اخبار ترفيه ابناء شقيقة رئيس دولة طاجيكستان طاجيكستان كورونا اخبار كورونا اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

دراسة تربط بين دخان حرائق الغابات بأمريكا وانتشار فيروس كورونا

فتاة تيك توك تتهم اليوتيوبر الشهير أحمد حسن بالتحرش

مطعم فراخ يتحول لساحة معركة بسبب حذاء.. فيديو

منع والده من إنقاذها.. طبيب يذبح أمه بسكين بعد طرده من المنزل

قلق وخوف بولاية أمريكية بعد وفاة طفل بالطاعون

بلطجية من المراهقين يسحلون ضابط اطفاء بطريقة صادمة

شابة تصاب بعجز في قدمها بعد حقنها بلقاح فايزر.. فيديو

ترشيحاتنا

النائب محمد حلاوة : حياة كريمة أكبر مشروع لحقوق الإنسان والرئيس السيسي يضع الفئات الأكثر احتياجا نصب عينيه

الرئيس الجزائري يوجه رسالة دعم لـ قيس سعيد

خالد الجندي: لو فشل الحويني في تربية ابنه فليؤدبه القانون.. فيديو

تسكب الزيت على النار..خالد عكاشة: تركيا تحرض على الفوضى والتخريب في تونس

نرصد حقيقة صفقة تبادلية بين ناديي سموحة والأهلي

اكتشف رد فعل الجسم بعد أخذ الجرعة الثانية من مزيج لقاح أسترازينيكا وفايزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد

إحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

حريق هائل بـ غابات غار الدماء في تونس

سهرة حمرا واغتصاب|التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في مقتل مضيفة ملهى ليلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ