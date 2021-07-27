أبناء شقيقة رئيس طاجيكستان يضربون ويسحلون وزير الصحة بعد وفاة أمهم بكورونا

أقدم ثلاثة من ابناء شقيقة رئيس دولة طاجيكستان على ضرب وسحل وزير الصحة، بعد وفاة والدتهم اثر اصابتها بفيروس كورونا.

وتعرض جموليد الدين عبد الله وزير صحة طاجيكستان، للضرب من ابناؤ شقيقة رئيس طاجيكستان في 20 يوليو الماضي، وفقاً لما ذكرته مصادر مقربة من الحكومة في تقرير إذاعه راديو أوروبا الحرة .

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لراديو أوروبا الحرة، أن ابناء شقيقة رئيس طاجيكستان اعتدوا على خالد محمد رحيمزودة رئيس المركز الطبي الرئاسي وعدد من مسؤولي الصحة والأطباء بعد وفاة والدتهم بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن وزير صحة طاجيكستان ومسؤولين أخرين أصيبوا بجروح متعددة خلال الاعتداء عليهم من قبل ابناء شقيقة الرئيس .

وكانت قربنبي رحمونوفا شقيقة الرئيس الطاجيكي، ، 64 عامًا ، توفيت الثلاثاء الماضي ، بعد 10 أيام من دخولها مستشفى النخبة.



ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة شقيقة رئيس طاجيكستان ، لكن الأطباء في مستشفى في عاصمة البلاد ، دوشانبي ، قالوا أنها توفيت بسبب فيروس كورونا.

