العريس.. لاعبو الأهلي يحتفلون بـ حمدي فتحي في التدريب بعد زفافه.. صور

حرص لاعبو فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي على الاحتفال بـ حمدي فتحي نجم الفريق خلال مشاركته بمران الفريق اليوم بعد زفافه بساعات قليلة

ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور لـ احتفال اللاعبين

وعلق :" تهنئة الجهاز الفني واللاعبين للعريس "

ورفض حمدى فتحى نجم الأهلى الحصول على إجازة الزواج بعد الاحتفال بزفافه أمس وشارك فى مران الفريق المقام حاليا بمقر النادى الأهلى بالجزيرة .

ويستعد النادي الأهلي حاليا لمباراة أسوان المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

واحتفل أمس حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى بحفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بحضور الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى ولاعبى الفريق ومجلس الإدارة على رأسهم الكابتن محمود الخطيب .



وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخرًا وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة.

ويخضع سليمان للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.



وفيما يتعلق بحالة محمد محمود، قال رئيس الجهاز الطبي، إن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وهو جاهز من الناحية الطبية بعد اكتمال شفائه.

وغاب محمد محمود عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ووفقًا لتصريحات أبو عبلة أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية.

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