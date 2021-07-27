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رئيس التحرير
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السيسي يبحث جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. ويوجه بتوطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال الاجتماع…

متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام

بحث تطوير شركة "جسور" وتعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها

الرئيس يوجه بدعم شركات قطاع الأعمال للصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة

.. ويوجه بمواصلة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي

حسن إدارة أصول القطاع والميكنة وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل  العنصر البشري

الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية

عرض مستجدات تطوير شركة النصر وتوطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

 

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

 

وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.

 

كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.

 

كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

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