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خبيرة تغذية

خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا

تخسيس
تخسيس

أكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، ضرورة تغير المادة الفعالة الخاصة بتقليل الشهية، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن، ولكلك هناك ضرورة لتغير عشب البيسليم بالتوت البري بعد فترة للتقليل الشهية.

وأضافت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن في البداية يكون سهل، مع اتباع أي نظام غذائي، خاصة وأن الجسم يتخلص في البداية من الدهون الأحادية والثنائية، أما الدهون الثلاثية فتأخذ بعض الوقت، لأنها أخذت وقتا طويلا في التكوين داخل الجسم. 
 

وشددت على ضرورة تناول الخضروات بصورة كبيرة في الطعام، لأن الخضار يقوي الجهاز المناعي، وهذا لا يُعرض الجسم للفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل انتشار وباء كورونا.

 

 

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن هناك ضرورة لتغيير المواد التي تقلل الشهية أو المكملات الغذائية كل فترة، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات في الوزن.  

وأضافت " دعاء سهيل "، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي لتقليل الشهية، ولكن هناك إمكانية لكسر هذا الثبات بتناول مواد عشبية أخرى.

 

وأوضحت " دعاء سهيل " إلى أن مريض السمنة عندما يجد نتيجة واضحة عند اتباع كورس معين، أو مكمل غذائي، يكون أكثرًا حرصا من الطبيب على اتباع الكورس، للوصول إلى أفضل نتيجة.

 

وتابعت " دعاء سهيل " : «الله عز وجل خلق الأعشاب على الأرض مضادة لكل أنواع الأمراض، وفي حال وجود شهية عالية لدى مريض السمنة، من الممكن تناول المكمل الغذائي الذي يحتوي على أعشاب معينة يتم التخلص من زيادة الوزن إلى حد كبير».

 

وأكملت " دعاء سهيل " أنه لا يوجد شيء يسمى مكمل غذائي يصلح لكل الفئات والحالات الصحية لمرضى السمنة، خاصة وأن البعض قد يعاني من مشكلة في الحرق، والبعض الآخر قد يكون لديه مشكلة في الغدة الدرقية، متابعة : «لا يمكن خفض الوزن من خلال مكمل غذائي واحد لكل الحالات، مفيش حاجة اسمها كده، دا اسمه لعب بالعقول».

 

دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية الشهية الوزن ست الستات

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