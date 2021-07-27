مصرع وإصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لقي شخص وأصيب 3 آخرون نتيجة القيادة بسرعة زائدة ما أسفر عن سقوط سيارة في ترعة المريوطية.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة مساء اليوم، الثلاثاء، في ترعة بسبب السرعة؛ مما أدى على انحرافها بعد اختلال عجلة القيادة من سائقها، على الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال جثة الشخص المتوفى، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين أصيبوا خلال الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبى على جثة الشخص المتوفى، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة الحقيقى.