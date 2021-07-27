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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني لـ وزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يوقعون المخالفات بعشوائية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطة القضائية ، بمختلف الادارات بوضع القيمة العادلة  للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ، بمجلس النواب  برئاسة النائب حسام عوض الله ،  لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع .

وقال لاشين ، في طلب الاحاطة الذي وجه لوزير الكهرباء ، إن موظفي الضبطة القضائية عندما  يوقعون المخالفات  علي المواطنين يحررونها بشكل عشوائي ،وهو ما يجعل المواطينن يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة .

وأضاف أن النواب بعدما يحصلون علي تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات ، ويستغرق الرد سنة أو أكثر لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلي 30 ألف جنيه .

وطالب لاشين ، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم ارهاق لجان التظلمات مشددا ايضا علي التنسيق بين اجهزة الضبطة القضائية ومباحث التموين ، خاصة ان موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين.

ووجه لاشين، الشكر لوزير الكهرباء  ولرئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء ، بسبب تعاونهم المثمر مع اعضاء البرلمان والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين ، قائلا :" الجميع يشكر وزير الكهرباء من اسوان للاسكندرية

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