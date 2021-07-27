برلماني لـ وزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يوقعون المخالفات بعشوائية

طالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطة القضائية ، بمختلف الادارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع .
وقال لاشين ، في طلب الاحاطة الذي وجه لوزير الكهرباء ، إن موظفي الضبطة القضائية عندما يوقعون المخالفات علي المواطنين يحررونها بشكل عشوائي ،وهو ما يجعل المواطينن يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة .
وأضاف أن النواب بعدما يحصلون علي تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات ، ويستغرق الرد سنة أو أكثر لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلي 30 ألف جنيه .
وطالب لاشين ، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم ارهاق لجان التظلمات مشددا ايضا علي التنسيق بين اجهزة الضبطة القضائية ومباحث التموين ، خاصة ان موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين.
ووجه لاشين، الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء ، بسبب تعاونهم المثمر مع اعضاء البرلمان والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين ، قائلا :" الجميع يشكر وزير الكهرباء من اسوان للاسكندرية