شاكوش يشارك جمهوره بصور من حفلته فى الساحل الشمالى .. شاهد

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش ،، عدة صور له من حفلته فى الساحل الشمالى ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق شاكوش قائلا “ الحمدلله من حفلتي في الساحل الشمالي كنت مبسوط جدا اني كنت معاكوا ربنا يخليكوا ليا ودايما في ضهري ”.

يذكر أن كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “بقيت مؤذى” والتى من المقرر ان يقدمها بشكل مختلف بعيدا عن لون المهرجانات.

وقال حسن شاكوش فى لقاء له ببرنامج MBCTrending : “الأغنية بعيد عن لون المهرجانات خالص، حزينة شوية.. عامل لون جديد عشان الناس تعرف إن إحنا مش بنغني مهرجانات بس”.

