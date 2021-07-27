رئيس قسم الفيروسات يكشف تحورات كورونا ومخاطرها.. فيديو

قال الدكتور محمد احمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، إن التحورات تحدث عامة في الفيروسات بشكل عام، مؤكدا أنها تحدث عندما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر.

وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" أن فيروس كورونا مر بتغيرات عديدة، مشيراً إلى أنه مر على كورونا 4 متغيرات منها ألفا وبيتا وجاما ودلتا.



وتابع رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، أن تلك المتغيرات ساهمت بشكل كبير في سرعة انتشار فيروس كورونا ولكن اللقاحات المستخدمة الأن تحارب بعض سلالات الفيروس وليس كلها .

أثارت سلالة إبسيلون من فيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا عامة.



وحذرت الصحة العالمية من "متحور أخطر من دلتا"، وأقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور دلتا واسع الانتشار، بحسب ما أفادت إحدى المجلات الطبية المرموقة.

إذ يمتلك القدرة على الهرب تماماً من الأجسام المضادة، بالإضافة إلى تقليل فعاليتها من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

تقاوم الأجسام المضادة

وضع عدد من العلماء تصورا لفهم آلية عدوى هذا المتحور مقارنة بـ فيروس كورونا الأصلي، والأعراض الجانبية، وبحسب ما أظهرت ورقة بحثية نشرتها مجلة "ساينس" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقاد هذا المشروع أو البحث مختبر "ديفيد فيسلير" في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة واشنطن في سياتل، وأظهرت أحدث بيانات تلك الدراسة أو البحث أن متحور"إبسيلون" يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة.

وحدد التحليل ظهور المتحور في مايو 2020 في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وبحلول الصيف، كانت قد تباعدت سلالات المتحور، وزادت عدد حالاته بسرعة، وانتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 34 دولة أخرى على الأقل.