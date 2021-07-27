عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قسم الفيروسات يكشف تحورات كورونا ومخاطرها.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد احمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث،  إن التحورات تحدث عامة في الفيروسات بشكل عام، مؤكدا أنها تحدث عندما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر.

 

وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" أن فيروس كورونا مر بتغيرات عديدة، مشيراً إلى أنه مر على كورونا 4 متغيرات منها ألفا وبيتا وجاما ودلتا.


وتابع رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، أن تلك المتغيرات ساهمت بشكل كبير في سرعة انتشار فيروس كورونا ولكن اللقاحات المستخدمة الأن تحارب بعض سلالات الفيروس وليس كلها .

 

أثارت سلالة إبسيلون من فيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا عامة.
 

 

وحذرت الصحة العالمية من "متحور أخطر من دلتا"، وأقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور دلتا واسع الانتشار، بحسب ما أفادت إحدى المجلات الطبية المرموقة.

 

إذ يمتلك القدرة على الهرب تماماً من الأجسام المضادة، بالإضافة إلى تقليل فعاليتها من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

 

تقاوم الأجسام المضادة

 

وضع عدد من العلماء تصورا لفهم آلية عدوى هذا المتحور مقارنة بـ فيروس كورونا الأصلي، والأعراض الجانبية، وبحسب ما أظهرت ورقة بحثية نشرتها مجلة "ساينس" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

 

وقاد هذا المشروع أو البحث مختبر "ديفيد فيسلير" في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة واشنطن في سياتل، وأظهرت أحدث بيانات تلك الدراسة أو البحث أن متحور"إبسيلون" يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة.

 

وحدد التحليل ظهور المتحور في مايو 2020 في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وبحلول الصيف، كانت قد تباعدت سلالات المتحور، وزادت عدد حالاته بسرعة، وانتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 34 دولة أخرى على الأقل.

 

قسم الفيروسات فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مدير المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم تكشف أهم شروط التبرع.. فيديو

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

أحمد موسى يستنكر سرقة لمبات القطارات: ده إسمه تخريب

أوفر برايس جديد على سيارات ستروين C5 موديل 2021

أحمد موسى ينفعل بسبب صورة مؤسفة فى قطار بالإسكندرية

رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بالقارة الأفريقية وتحقيق آمال وطموحات شعوبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

رسمياً .. الأهلي يتعاقد مع لاعب دولي أمريكي.. شاهد

قرار سوداني عاجل بشأن محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب1989

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة

إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ