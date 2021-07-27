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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات لعودة بنك الصادرات والواردات الأفريقي للعمل في السودان

صدى البلد

 أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن هناك مباحثات جارية مع بنك الصادرات والواردات الأفريقي لعودة عمل البنك في السودان، والوصول إلى اتفاق وتفاهم حول كيفية معالجة الديون والمتأخرات على السودان، وذلك في إطار الانفتاح والاتجاه إلى تحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل الحكومة على تعزيزها وتطويرها في الفترة الحالية. 


والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس الثلاثاء، مع رئيس البنك الأفريقي بنديكت أوراما، وذلك بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين.


وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان والبنك الأفريقي في إطار التحول الاقتصادي وانفتاح السودان على العالم.


كما عقد وزير المالية السوداني، لقاء منفصلا مع وفد البنك، الذي كان أعلن في وقت سابق عن موافقته على تقديم مبلغ 700 مليون دولار للسودان، وذلك خلال مؤتمر "باريس" الذي عقد في شهر مايو الماضي، حيث سيخصص التمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات في السودان.

الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم الاقتصادي السوداني بنك الصادرات والواردات الأفريقي الدكتور عبدالله حمدوك

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