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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

في ذكراه الـ65.. صحيفة بريطانية تستعيد خطاب ناصر التاريخي لتأميم قناة السويس

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر

نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، تقريرًا من أرشيفها عن تأميم قناة السويس، والذي تحل ذكراه الـ 65، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النبأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوم 27 يوليو 1956، حيث كتبت “جارديان” تقريرًا عنه بعنوان "الرئيس ناصر يخطط لاستخدام دخل قناة السويس بعد تأميمها لبناء سد أسوان".

ملحمة.. أستاذ تاريخ: تأميم قناة السويس قرار تاريخي

ننشر نص وثيقة تأميم قناة السويس في الذكرى الـ65 لتأميمها |شاهد

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، أمس، أن الحكومة قررت تأميم شركة قناة السويس، واستخدام دخل القناة البالغ 100 مليون دولار سنويًا لبناء السد العالي بأسوان"، مضيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا سحبتا الأسبوع الماضي عروضهما المالية لتمويل تشييد السد".

وأضاف التقرير: "بريطانيا هي أكبر مساهم وحيد في شركة قناة السويس، حيث تمتلك (7 / 16) من إجمالي أسهم الشركة العالمية لقناة السويس".

ولفتت "جارديان" في تقريرها: "كان من المقرر أن تنتهي صلاحية امتياز الشركة لمدة 99 عامًا في غضون 13 عامًا، وبعد ذلك ستعود القناة إلى مصر.

وقال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقتها إنه سيتم دفع مستحقات المساهمين وفقًا لأسعار الإغلاق الأخيرة في بورصة باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين مصريين كبار وصلوا إلى الإسماعيلية قادمين من القاهرة في الليلة السابقة لقرار التأميم للسيطرة على مقر شركة قناة السويس والمنشآت الرئيسية التي وضعت تحت حراسة أمنية مشددة. كما طوقت الشرطة المبنى الإداري للشركة في القاهرة.

وفي وقت مبكر من يوم 27 يوليو، علمت الجارديان أن السير "أنتوني إيدن تشاور لمدة 3 ساعات - مع وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الثلاثة والسفير الفرنسي والقائم بالأعمال الأمريكي - لمناقشة قرار مصر، وجرت المحادثات، وذلك في مقر الحكومة 10 داونينج ستريت.

استغلال قناة السويس

ألقى الرئيس عبد الناصر خطابًا أمام حشد مكون من أكثر من 100000 مصري، معلنًا يومها تجميد جميع أموال شركة قناة السويس، مضيفًا أن الشركة كانت مستغلة.

وأشار ناصر: "سنبني السد العالي بإعادة حقوقنا في قناة السويس. سنأخذ الدخل- 100 مليون دولار في السنة - ونبني السد العالي، متذكرًا الـ120 ألف عامل مصري الذين توفوا خلال حفر قناة السويس".

وأوضح الرئيس عبد الناصر أن العروض البريطانية والأمريكية للمساعدة في بناء السد العالي مرتبطة بالسيطرة الاقتصادية تمهيداً للهيمنة السياسية. فبلغ دخل قناة السويس 35 مليون جنيه إسترليني.

التقرير الأرشيفي لصحيفة “جارديان”

وقال ناصر: "حصلت مصر منها في الوقت الحالي على حصة تزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني". لافتا: "في غضون 5 سنوات سنتمكن من الحصول على 178 مليون جنيه إسترليني. لا يتعين علينا طلب المساعدة الأمريكية والبريطانية لبناء السد.. سوف نبنيه بأنفسنا وبأموالنا الخاصة. ويتولى المسؤولون المصريون الآن إدارة الشركة. نحن نستعيد ما هو حق لنا".

وأكد أن الحكومة أقرت قانونا بتأميم الشركة "باسم الوطن"، وسيتم نقل الشركة إلى الدولة بكافة أصولها والتزاماتها، ثم قرأ القانون الذي أقره كرئيس للجمهورية.

جارديان تأميم قناة السويس جمال عبد الناصر قناة السويس سد أسوان

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