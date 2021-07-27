الأخلاق بتبان في البُعد .. نهال عنبر توجه رسالة لـ جمهورها| شاهد

نشرت الفنانة نهال سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نهال عنبر قائلة «مساء الورد عليكم الأخلاق بتبان في البُعد، وفي وقت الزعل، والخناق».

وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».



وشاركت نهال عنبر في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل الطاووس سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.